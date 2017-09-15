Генпрокурор Бразилии обвинил Темера в организации преступной группировки

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Генпрокурор Бразилии Родриго Жанот подал иск в Верховный суд, обвинив президента страны Мишела Темера и руководителей правящей партии в организации и участии в преступной группировке.

"Генеральный прокурор Республики (Бразилия) подал иск в Верховный суд страны против участников так называемой "PMDB в Палате" (членов Партии бразильского демократического движения в Палате депутатов) по обвинению в членстве в преступной группировке. Мишел Темер обвиняется в том, что он возглавлял данную преступную организацию в период с мая 2016 года", — говорится в заявлении генеральной прокуратуры страны.

Ранее сообщалось об аудиозаписях, предоставленных директорами компании по производству мяса JBS. Эти записи служат основой для обвинения Темера в коррупции. Директора компании Жоэсли и Уэсли Батиста признали, что несколько лет участвовали в коррупционных махинациях. Компания заключила сделку с прокуратурой, согласно которой предоставляет информацию о президенте в обмен на юридические поблажки.

Расследование в отношении Темера ведется в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.