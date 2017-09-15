ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ураган "Макс" достиг тихоокеанского побережья Мексики, сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.
Как информирует Национальный центр США по предупреждению ураганов, сейчас "Макс" находится в восточной части штата Герреро.
"Ожидаются сильные дожди и наводнения в мексиканских штатах Герреро и Оахака", — говорится в сообщении.
Сейчас скорость ветра урагана достигает 130 километров в час (около 36 метров в секунду), это соответствует первой из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, помогающей оценить потенциальные разрушения от ураганов.