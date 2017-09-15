Трамп посетит пострадавшие от урагана Пуэрто-Рико и Виргинские острова

ВАШИНГТОН, 15 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в ближайшее время намерен посетить пострадавшие от урагана Пуэрто-Рико и Виргинские острова.

"Президент сказал, что надеется скоро посетить Пуэрто-Рико и Виргинские острова", — сообщили в поступившей в РИА Новости специальной рассылке для журналистов репортеры президентского пресс-пула по итогам его брифинга на борту самолета.

В четверг Трамп посетил пострадавший от "Ирмы" штат Флорида.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2017 Associated Press Затопленные улицы и бушующий ветер: ураган "Ирма" обрушился на Флориду

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.