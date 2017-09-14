Журнал Focus извинился за некорректные высказывания в адрес Путина

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Главный редактор журнала Focus Роберт Шнайдер принес извинения за некорректные высказывания в адрес Владимира Путина, сообщил в Facebook пресс-атташе российского посольства в Германии Денис Микерин.

Роберт Шнайдер позвонил в посольство и лично выразил сожаление в связи с высказываниями в адрес президента России. Он заверил, что редакция "ни в коей мере не хотела обидеть или оскорбить главу российского государства", но вместе с тем признал исключительную некорректность выбранной формулировки. Шнайдер "принес свои извинения, в том числе перед всеми читателями, кого справедливо возмутил оскорбительный пассаж", написал Микерин.

Сообщение с извинениями опубликовано также на странице журнала в Facebook.

В последнем номере Focus появилась статья об Ангеле Меркель, в которой говорилось о ее отношении к российскому президенту: "Конечно, она боится собаки Путина, но она точно не боится собаки-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin). В пресс-службе журнала объяснили формулировку "ироничной игрой слов", приравняв значение слова "Hund" ("собака") к "harter Hund" ("крепкий орешек").

Российская сторона не согласилась с такой интерпретацией. Пресс-атташе посольства в Берлине Денис Микерин указал, что даже выражение "harter Hund" в статье отсутствует, а "игра слов" и самими немцами воспринимается как очевидное оскорбление.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое высказывание недопустимым и отметил, что эта публикация бросает тень на репутацию издания.