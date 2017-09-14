По оценкам ООН, в ДНР и ЛНР остаются закрытыми более ста школ

ООН, 14 сен — РИА Новости. Более ста школ остаются закрытыми в неподконтрольных Киеву районах на востоке Украины, сообщается в новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН).

"Перед началом учебного года, согласно оценкам ЮНИСЕФ, только в подконтрольных правительству районах находятся около 42 тысяч детей школьного возраста и 290 работающих учебных заведений в 15 километрах от "контактной линии", — говорится в документе.

Отмечается, что по обе стороны линии разграничения "школы оставались закрытыми из-за влияния конфликта".

При этом сообщается, что только в неподконтрольных районах Донецкой области более ста школ остаются закрытыми по причине разрушений, риска продолжения обстрелов и ухода населения. В районах, остающихся под контролем правительства Украины в Донецкой области, закрыты 25 школ.

"При том, что некоторые школы остаются закрытыми, большинство учеников могут посещать другие работающие начальные и старшие школы", — говорится в докладе.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.