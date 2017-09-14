Связи с Ираном: США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В новый список антииранских санкций попали две украинские компании. Перевозчиков "Дарт" и "Хорс" обвиняют в сотрудничестве с компаниями Caspian Airlines и Al-Naser Airlines, оказывающими поддержку террористам.

Суть обвинений

Иранская авиакомпания Caspian Airlines попала в санкционный список в 2014 году. Ее обвинили в траспортировке бойцов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и незаконной переправке оружия из Ирана в Сирию. Иракская Al-Naser Airlines попала под санкции в 2015 году за передачу как минимум восьми Airbus A340 и одного Airbus A320 другой иранской компании Mahan Air, также обвиненной в связях с КСИР.

По данным США, украинские авиакомпании "Хорс" и "Дарт"сотрудничали с Caspian Airlines и Al-Naser Airlines, передавая им в лизинг произведенные в США самолеты. Кроме того, "Дарт" также обвинили в продаже Mahan Air воздушных суден на несколько миллионов долларов.

Кто еще попал под санкции

В новый санкционный список попали также семь граждан Ирана из компании ITSec, которых США обвинили в организации кибератак, от которых "пострадали как минимум восемь крупных финансовых учреждений в США".

В списке оказалась также иранская компания SABA по обвинению в поддержке ядерной программы Тегерана и сотрудничестве с КСИР.

Антииранские санкции США

Несмотря на то, что Вашингтон подтверждает соблюдение Ираном условий всеобъемлющего соглашения по ядерной программе, подписанного Ираном и "шестеркой" международных посредников в июле 2015 года, расширение американских санкций против Ирана происходит постоянно.

Так, 18 июля Вашингтон внес в список 18 организаций и физических лиц. Санкции коснулись двух иранских организаций, которых США подозревают в участии в программе создания баллистических ракет, а так же семи организаций и пяти частных лиц, поддерживающих Корпус стражей иранской революции. Также в список попали организации, обвиненные в краже американских и западных компьютерных программ, заявили в Минфине.

Вашингтон также неоднократно обвинял Иран в поддержке организаций "Хезболлах", ХАМАС и "Исламский палестинский джихад", а также поддержке властей Сирии и повстанцев-хуситов в Йемене, угрозе Израилю и миру на Ближнем Востоке.

Власти Ирана заявили, что новые санкции США нарушают ядерную сделку со страной и предупредили о готовности ответить зеркальными мерами.