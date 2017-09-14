США назвали приоритеты на Генеральной ассамблее ООН

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США будут добиваться пяти различных целей на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе в Нью-Йорке, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

Среди приоритетов — "твердые шаги про проведению реформы ООН", усилия по борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), расширение программ гуманитарной помощи. Науэрт также назвала в числе приоритетов деэскалацию ситуации в Сирии и "борьбу с угрозой КНДР".

На Генеральной ассамблее ожидаются президент США Дональд Трамп, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и ряд других высокопоставленных дипломатов США.