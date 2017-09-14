Трамп выразил соболезнования президенту Мексики в связи с землетрясением

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поговорил в четверг с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и выразил ему соболезнования в связи произошедшим землетрясением, сообщил глава Белого дома в своем Twitter.

"Поговорил с президентом Мексики, чтобы выразить ему свои соболезнования в связи с ужасным землетрясением", — написал Трамп.

Землетрясение магнитудой 8,1 произошло в Мексике в ночь на пятницу. В результате удара подземной стихии погибли более 60 человек, по меньшей мере 200 человек получили различные травмы. Президент страны Энрике Пенья Ньето объявил день траура по погибшим.