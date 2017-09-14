Трамп: Иран нарушает соглашение по ядерной программе, США это не потерпят

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран нарушает дух достигнутых договоренностей по ядерному соглашению, Вашингтон этого не потерпит.

Трамп вновь назвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана "одной из худших сделок", которую он когда-либо видел.

"Вы увидите, что я собираюсь делать (с соглашением по Ирану – ред.) очень скоро — в октябре… Иранская сделка не является справедливой сделкой с этой страной. Это сделка, которая никогда не должна была быть заключена. Мы не собираемся терпеть то, что они делают с нашей страной. Они нарушили так много разных элементов, и они также нарушили дух этой сделки", — сообщил Трамп журналистам.

Ранее источник в госдепе сообщил РИА Новости, что американская администрация продолжает проводить полный пересмотр политики в отношении Ирана, сроки ее представления президенту пока неизвестны. По словам собеседника агентства, "на протяжении этого пересмотра США будут продолжать решительно противодействовать враждебной деятельности Ирана в регионе" и требовать от Ирана полного следования требованиям СВПД.

Трамп, который является активным противником достигнутого соглашения, уже дважды уведомлял конгресс о том, что Иран соблюдает положения договоренностей. Он обязан это делать по представлению госдепа каждые 90 дней. Последний раз Трамп уведомил об этом конгресс 17 июля. Таким образом, следующий доклад должен быть представлен 30 октября. Как пояснил собеседник агентства, Вашингтон пока продолжает режим приостановки санкций в отношении Ирана в рамках СВПД.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.