Представитель США направится в Мьянму, чтобы обсудить положение рохинджа

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заместитель помощника госсекретаря США Патрик Мерфи на следующей неделе посетит Мьянму, где обсудит положение народности рохинджа, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Он встретится c официальными лицами Мьянмы. Среди прочих вещей он будет убеждать их обеспечить дополнительный гуманитарный доступ, доступ журналистов. Он также будет выражать обеспокоенность положением рохинджа", — сказала Науэрт.

Она подтвердила, что посол США в Мьянме сейчас находится в Вашингтоне, но уточнила, что он не был официально отозван для консультаций — эта мера применяется в дипломатических отношениях, чтобы продемонстрировать активное неодобрение действий другой страны.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.

Политики в ряде стран заявляют, что эти события могут привести к тяжелым последствиям для рохинджа. Уже 400 тысяч человек оказались в результате этих событий беженцами на территории сопредельной с Мьянмой Бангладеш.