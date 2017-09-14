Курдскому референдуму о независимости мешает борьба с ИГ*, считает Госдеп

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США считают, что референдуму о независимости Иракского Курдистана мешает борьба с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"*, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы не поддерживаем курдский референдум на данный момент из-за ИГ", — сказала Науэрт на брифинге.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент. Спецпредставитель США в коалиции против ИГ* Бретт Макгерк призвал власти автономии отложить референдум.

* Террористическая организация, запрещенная в России.