Трамп назвал ужасающим ущерб от урагана "Ирма"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал ущерб от урагана "Ирма" в штате Флорида ужасающим и пообещал, что все станет "лучше, чем когда либо".

"Только выехал из Флориды в Вашингтон. Люди и атмосфера в этом прекрасном штате незабываемые. Ущерб (от урагана — ред.) ужасающий, но станет лучше, чем когда-либо", — написал президент в своем микроблоге в Twitter

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. Жертвами "Ирмы" уже стали более 20 человек. В минувшее воскресенье ураган продвинулся на юго-западную часть Флориды, однако категория опасности стихийного бедствия по мере продвижения на материк снизилась с третьей до первой. В данный момент метеорологи США сообщают, что "Ирма" находится в состоянии пост-тропического циклона.