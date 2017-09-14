Российский "Зелёный патруль" проследит за работами Украины в Азовском море

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российская общественная экологическая организация "Зелёный патруль" проследит за дноуглубительными работами Украины в Азовском море, заявил РИА Новости директор природоохранных программ патруля Роман Пукалов.

Как сообщалось ранее, правительство Украины поручило направить дноуглубительное судно "Меотида" и ледокол "Капитан Белоусов" из Черного в Азовское море для проведения работ в Мариупольском и Бердянском портах.

"Безусловно, никакой экологической катастрофы пока не предполагается, но мы, как заботливые соседи, будем внимательно следить, что Украина делает в нашем общем экологическом пространстве. У рыб нет понятия "государственная граница", — сказал Пукалов.

В частности, экологи намерены проследить, где будут располагаться площадки сброса грунта. "Непонятно, зачем им ледокол? Или работы, которые можно провести за пару недель, они хотят до весны продолжать? Тогда уже встают вопросы о нерестовом периоде", — отметил эколог.

Ранее в Мининфраструктуры Украины заявили о необходимости немедленного проведения дноуглубительных работ в Мариупольском и Бердянском портах на Азовском море для поддержания навигационных габаритов портов. По данным министерства, исходя из технических паспортов подходных каналов и акваторий этих морских портов и в соответствии с анализом сезонных измерений, эксплуатационные дноуглубительные работы на данных объектах следует проводить ежегодно.