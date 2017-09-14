Вице-премьер Ливии надеется на помощь России в решении конфликта в стране

ГРОЗНЫЙ, 14 сен — РИА Новости. Россия может сыграть главную роль в разрешении ливийского конфликта и примирении всех сторон, заявил в четверг вице-премьер ливийского правительства Ахмед Майтиг на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Майтиг прибыл в четверг вечером в Грозный. Он обсудит с главой Чечни перспективы развития отношений между Россий и Ливией, а так же пути урегулирования внутриливийского конфликта.

"Мы ценим ваши усилия в разрешении ливийского узла и помощь, которую вы оказываете ливийцам. Россия и Чеченская Республика могут сыграть главную ведущую роль в разрешении ливийского конфликта и в примирении всех сторон", — сказал вице-премьер в начале встречи.

Он напомнил, что одним из первых из числа признанного правительства Ливии в июле 2016 года посетил Россию, по-прежнему уверен в ключевой роли России и надеется на положительный результат совместной работы. Майтиг поблагодарил Кадырова за гостеприимство и возможность увидеть столицу Чечни.

"Я очень рад, что увидел город Грозный, город мира, о котором мы 7-8 лет назад слышали. Мы увидели новый город с развитой инфраструктурой, и мы очень хотим видеть в будущем ливийские города такими, как Грозный", — подчеркнул вице-премьер.

Глава Чечни в ответ заявил, что политика России направлена прежде всего на консолидацию общества в любой стране.

"Наш президент Владимир Путин заявил, что Россия является другом ислама, все прекрасно понимают, что это не просто слова, за ними стоят дела. Если определенные государства, представляющиеся миротворцами, делают свою "черную" политику, то Россия старается консолидировать общество, которое проживает в тех или иных государствах. Такую задачу ставит и президент страны и МИД России, и все, кто как-то задействован в этом процессе", — сказал Кадыров, добавив, что "мы тоже участники этого процесса". Он выразил уверенность в том, что Ливия справится со всеми проблемами и в ближайшее время построит мирное и процветающее государство.

"Мы будем помогать, как можем. Самое главное, чтобы народ умел не слышать, а слушать. Это будет главная победа. Желаю, чтобы восторжествовала справедливость", — заключил Кадыров.