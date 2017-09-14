США не определились с окончательным решением по ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, сен — РИА Новости, Алексей Богдановский. США не определились с окончательным решением по ядерной сделке с Ираном, заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Окончательного решения по Всеобъемлющему плану действий пока не принято", — сказала Науэрт.

"Требуется дополнительное время, чтобы определиться с нашей политикой, которая поможет бороться со всеми проявлениями злонамеренной активности Ирана. Отказ от определенных санкций не следует рассматривать как свидетельство позиции президента Трампа по Всеобъемлющему плану (договоренностям "шестерки" с Ираном — ред.)", — добавила она.

Ранее на том же брифинге Науэрт подтвердила, что США еще на 3 месяца продлили режим снятия санкций с Ирана в соответствии со своими обязательствами по ядерной сделке — это уже третье подобное решение при администрации Трампа.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку с Ираном. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил в четверг, что Иран не оправдал ожиданий США по соблюдению договоренностей, но не привел подробностей.

Иран и "шестерка" международных посредников в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Длительные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза в обмен на подтверждение мирного характера иранской ядерной программы.