Президент Турции провел в Анкаре переговоры с эмиром Катара

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган встретился с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который находится в Анкаре с рабочим визитом, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте турецкого лидера.

О подробностях переговоров не сообщается. Визит эмира Катара в Турцию стал его первой зарубежной поездкой после начала кризиса в Персидском заливе.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Вскоре после разрыва отношений четыре арабские страны предъявили Катару ультиматум из 13 требований, среди которых были понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы в стране, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.