Саудовская Аравия снимет запрет на использование Skype и аналогов

ДУБАЙ, 14 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия снимает запрет на использование программ для голосовой и видеосвязи (IP-телефония), сообщает издание The National. Запрет будет снят в среду, 20 сентября.

"В сотрудничестве с партнерами в телекоммуникационном секторе мы снимем ограничения на приложения для звонков", — заявил министр по телекоммуникациям Саудовской Аравии Абдалла бен Амер аль-Саваха.

Он отметил, что к данным приложениям будет предъявляться ряд требований, которые те должны будут удовлетворить. Какие это требования, не сообщается. Издание пишет, что Skype широко использовался в королевстве до Того, как был заблокирован год назад.

В настоящее время Skype работает в ОАЭ несмотря на то, что он официально не лицензирован регулирующим органом. Другие подобные программы по-прежнему заблокированы в Эмиратах.