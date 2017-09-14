На сайте бундестага появилась петиция об отмене санкций против России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Владелец немецкой металлообрабатывающей компании Edelstahl Rosswag Карлхайнц Эссиг опубликовал на сайте бундестага петицию с требованием отменить антироссийские санкции, сообщает Sputnik Deutschland.

Помимо предпринимательской деятельности, Эссиг занимается развитием общества дружбы "Карлсруэ — Краснодар", в рамках которого организуются культурные и спортивные мероприятия, студенческие обмены, экономические форумы. На одном из них 50 немецких компаний выразили желание вести бизнес в России, но их планы были сорваны из-за санкций.

Это побудило предпринимателя направить в парламент петицию. В пояснении к обращению отмечается, что санкции против России не достигли своей политической цели, в то время как их экономические последствия "становятся все отчетливее". Ограничения также наносят ущерб международному сотрудничеству, заявил Эссиг. При этом он указал, что "именно Германия несет особую ответственность за то, чтобы не ухудшать отношения с Россией, а менять их в положительную сторону".

В комментарии Sputnik бизнесмен подчеркнул, что Германия "не может позволить себе отказаться от сотрудничества с Россией", учитывая, что россияне "высоко ценят качество немецкой продукции".

Особое недовольство немецких предпринимателей вызывают новые санкции США против России, которые могут затронуть их бизнес. По данным опроса Российско-германской внешнеторговой палаты, ограничения не поддерживают 97% работающих в России немецких компаний, пишет Sputnik Deutschland.

Председатель правления палаты Маттиас Шепп отметил, что треть компаний пока не знает, отразятся ли ограничения на текущих проектах. "Но есть и хорошая новость. Немецкий бизнес и перед лицом новых санкций твердо держится за российский рынок", — сказал он.

Президент палаты и глава нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле заявил, что американские санкции направлены главным образом против проекта "Северный поток — 2". "Я не могу отделаться от впечатления, что наш проект "Северный поток — 2" должен быть остановлен на полпути, чтобы американские предприятия поставляли в Европу дорогой сжиженный газ, а в США создавались рабочие места", — прокомментировал Зеле.