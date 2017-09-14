ОАЭ выделили 10 миллионов долларов странам, пострадавшим от урагана "Ирма"

Кубинцы на затопленной улице в Гаване

Кубинцы на затопленной улице в Гаване

ДУБАЙ, 14 сен — РИА Новости. ОАЭ выделили 10 миллионов долларов пострадавшим от урагана "Ирма" островным странам Карибского бассейна, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Данный шаг направлен на поддержку "международных усилий по облегчению страданий жителей этих государств из-за разрушительных последствий урагана", отмечает агентство.

Помощь выделена в рамках программы ОАЭ по помощи пострадавшим от стихийных бедствий по всему миру.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. Специалисты считают, что он сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.