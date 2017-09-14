Турция ждет отмены запрета на импорт томатов в Россию в ближайшие месяцы

АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Турция рассчитывает, что запрет России на импорт турецких томатов будет снят в ближайшие месяцы, заявил замминистра сельского хозяйства страны Мехмет Даниш по завершению российско-турецкого исполкома по сельскому хозяйству в Анталье в четверг.

Как ранее сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства РФ, на первом заседании российско-турецкого исполнительного комитета планировалось обсудить весь спектр вопросов, в том числе поставки томатов. По словам министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, Россия может разрешить поставки турецких помидоров не раньше зимы.

"Барьером на пути наших томатов в Россию все еще является постановление правительства РФ. Мы ожидаем, что в течение ближайших месяцев туда будут внесены изменения, которые откроют дорогу нашим томатам", — заявил Даниш в интервью агентству Anadolu.

По его словам, на переговорах с замминистра сельского хозяйства РФ Евгением Громыко в Анталье также обсуждались поставки овощей, белого и красного мяса. Стороны также договорились о скорейшем разрешении проблем в области карантина растений. "В техническом плане наши позиции сблизились. Надеюсь, что это принесет пользу производителям и экспортерам обеих стран", — добавил Даниш.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. К началу июня запрет действовал в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв. В начале июня 2017 года правительство отменило эмбарго на поставки турецких продуктов, кроме томатов. Россельхознадзор с 1 сентября разрешил ввоз салата-латука, айсберга, перца, кабачков и тыкв с 9 предприятий Турции, но запрет на томаты все еще действует.