Власти Саудовской Аравии казнили трех наркоторговцев из Йемена

ДУБАЙ, 14 сен — РИА Новости. Власти Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении трех наркоторговцев из Йемена, которые пытались ввезти в королевство большую партию марихуаны, говорится в сообщении МВД Саудовской Аравии, распространенном в четверг в социальных сетях.

В министерстве отметили, что апелляционный и верховный суд королевства не отменили смертный приговор, и преступников, чья виновность была доказана, казнили в четверг в округе Асир на юго-западе королевства.

Саудовская Аравия, чье законодательство базируется на мусульманском праве — шариате, жестко преследует наркоторговцев, за распространение наркотиков в королевстве положена смертная казнь.