Президент Армении отметил вклад Медведева в развитие союзнических отношений

ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Президент Армении Серж Саргсян поздравил с днем рождения председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, поблагодарил за вклад в развитие двусторонних отношений и отметил, что будет рад приветствовать его с визитом в Ереване, сообщили в пресс-службе главы армянского государства.

"Хотел бы вновь c благодарностью отметить ваш личный вклад в развитие союзнических отношений между нашими странами, вашу последовательность в реализации армяно-российских договоренностей в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", — говорится в поздравительном послании.

Саргсян отметил, что его встречи с российским премьером всегда носили открытый, доверительный характер. "Буду рад вновь приветствовать Вас в Ереване в ходе вашего предстоящего официального визита в Армению", — отметил президент.

По его словам, богатый опыт государственной и политической деятельности, целеустремленность в достижении намеченных ориентиров снискали Медведеву глубокое уважение соотечественников и высокий авторитет за рубежом.