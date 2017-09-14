США призвали Иракский Курдистан отложить референдум о независимости

ВАШИНГТОН, 14 сен – РИА Новости. Движение к референдуму об отделении Иракского Курдистана от Ирака сейчас является опасным, властям автономии необходимо продумать план о переносе голосования, заявил в рамках телевизионной конференции спецпредставитель президента США в международной коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство*" (ИГ*, запрещена в РФ) Бретт Макгерк.
Ранее глава правительства Иракского Курдистана Нечирван Барзани принял Макгерка в Эрбиле и обсудил с ним вопрос референдума.
Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.
*Запрещенная в России террористическая организация