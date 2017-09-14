ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. США внесли в список санкций две украинские авиакомпании — "Дарт" и "Хорс", говорится на сайте Минфина.

В пресс-релизе министерства отмечается, что эти компании сотрудничали с внесенными в список антииранских санкций авиакомпаниями. Речь идет об иранской компании Caspian Airlines и иракской Al-Naser Airlines. США обвиняют их в поддержке подразделения Корпуса стражей исламской революции, а также в незаконной перевозке оружия из Ирана в Сирию.

Кроме того, новые санкции коснулись семи граждан Ирана, обвиняемых в кибератаках, и двух компаний, которые, как утверждают США, оказывали помощь в развитии ядерной программы Тегерана.

Введенные ограничения предусматривают запрет на ведение бизнеса в Соединенных Штатах и заморозку активов указанных компаний.