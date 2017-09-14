Facebook запустит раздел с информацией о последних ЧС

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook запускает хаб Crisis Response – новый раздел в соцсети, где в одном месте будет собрана информация о последних чрезвычайных ситуациях и быстрый доступ к функциям Safety Check (оповещение друзей о безопасности), помощи сообществам и фандрейзинга для поддержки пострадавших при ЧС, говорится в сообщении соцсети.

Кроме того, в новом разделе также будут собираться ссылки на статьи, видео и фотографии о происшествиях, чтобы люди получали больше информации о происходящем, отмечает компания.

Доступ к Crisis Response будет доступен в ближайшие недели с главной страницы десктопа или через кнопку меню в мобильном приложении.

Как отмечается в сообщении, за последние недели стало известно о нескольких случаях использования Facebook для помощи пострадавшим от ураганов Харви и Ирма в США. Так, к примеру, мужчина, увидев в Facebook призыв помочь оказавшимся в зоне наводнения, отправился на помощь людям и помог спасти более 20 человек.

Чистая прибыль Facebook по итогам первой половины 2017 года увеличилась в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,959 миллиарда долларов. Выручка Facebook выросла — в 1,46 раза, до 17,353 миллиарда долларов. Число ежедневных активных пользователей соцсети в июне составило 1,32 миллиарда человек, увеличившись на 17% в годовом выражении. Среднее число активных пользователей в месяц выросло в годовом выражении на 17% — до 2,01 миллиарда пользователей.