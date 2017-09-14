В ДНР заявляют об увеличении количества нарушений перемирия в Донбассе

ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет об увеличении количества нарушений перемирия в Донбассе.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"Школьное перемирие" стало очередным фиктивным обязательством, которое взяла на себя украинская сторона. Мы фиксируем увеличение количества нарушений со стороны позиций ВСУ (вооруженных сил Украины) и националистических подразделений. В течение вчерашнего дня отмечается наибольшее обострение обстановки в районе города Донецк и прилегающих населенных пунктов, которое к вечеру переросло в массированный минометный обстрел", — сказал представитель ведомства.