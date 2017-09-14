СМИ: террористы в Испании хотели применить более ста килограммов взрывчатки

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Террористическая группировка, стоящая за атаками в Испании в августе, планировала использовать в терактах более 100 килограммов взрывчатки, сообщает каталонское издание Periodico.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

Как сообщает газета, один из подозреваемых, Мохамед Хули Чемлаль, признался в том, что террористическая ячейка изготавливала 100 килограммов взрывчатки TATP (пероксид ацетона, бомба, известная как "Мать Сатаны") в доме в Альканаре. Как заявил Чемлаль, выживший в результате взрыва в Альканаре, террористы планировали распределить взрывчатку в 20 мешков по пять килограммов, разложить по трем грузовикам и затем совершить атаки в Барселоне, но на последней стадии изготовления взрывчатки произошел взрыв. Одной из целей террористов был знаменитый собор Саграда Фамилия, сообщает издание.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Запрещенная в России террористическая организация