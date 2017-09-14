Эксперты: бренд Air Berlin может исчезнуть в результате распродажи компании

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бренд немецкой авиакомпании Air Berlin может навсегда исчезнуть в результате распродажи компании, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

В середине августа вторая по величине немецкая авиакомпания Air Berlin запустила процедуру банкротства. Решение было принято после отказа главного акционера Etihad предоставить финансовую поддержку Air Berlin. Правительство ФРГ приняло решение о предоставлении авиакомпании Air Berlin кредита на сумму в 150 миллионов евро для выполнения обязательств перед пассажирами в летний период после запуска процедуры банкротства.

Компания Air Berlin принимает заявки от претендентов на покупку активов в рамках процедуры банкротства до 15 сентября. О своем интересе в покупке доли уже заявляли Lufthansa, Condor и EasyJet. СМИ писали, что Lufthansa может купить 90 из 140 самолетов Air Berlin, в том числе 38 самолетов, которые уже находились в лизинге, и самолёты авиаперевозчика Niki — дочерней компании Air Berlin.

Судьба бренда неизвестна

Хайнрих Гроссбонгардт (Heinrich Großbongardt) из аналитической компании Stangarone & Associated полагает, что в результате сделки Air Berlin как компания исчезнет. "Существующая компания и ее бренд исчезнут. При обязательствах на более чем один миллиард евро и при отрицательном капитале на около двух миллиардов евро нет возможности спасти Air Berlin", — считает он.

По оценкам эксперта, за авиационный флот и маршруты Air Berlin покупатели могут заплатить 300-400 миллионов евро. "Австрийское подразделение Niki, которое не является несостоятельным, может стоить 200-300 миллионов евро", — полагает он.

"Откровенно говоря, я считают, что Air Berlin будет поглощена выигравшей авиакомпанией", — рассказал авиационный эксперт, управляющий директор в консалтинговой Aviation Advocacy Эндрю Чарлтон (Andrew Charlton). Примерную возможную стоимость сделки он отказался назвать.

Эксперт из Deutsche Bank Ананд Дате (Anand Date), напротив, считает, что шансы на сохранение компании и ее бренда еще есть. "Точная структура сделки неясна, поэтому очень сложно сказать, как будет выглядеть картина, когда "пыль осядет". Одна из потенциальных проблем заключается в том, что многие стороны выразили нежелание приобретать в целом Air Berlin. Поэтому, возможно, что именно активы Air Berlin будут проданы, а не сама компания", — предположил Дате.

© AP Photo / apn/Axel Heimken Самолет авиакомпании Lufthansa. Архивное фото © AP Photo / apn/Axel Heimken Самолет авиакомпании Lufthansa. Архивное фото

Ryanair подаст заявку

В конце августа ирландский лоукостер Ryanair призвал Федеральное антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) и Еврокомиссию заблокировать сделку по разделу активов обанкротившейся авиакомпании Air Berlin в пользу Lufthansa, так как это нарушит закон о конкуренции и создаст монополию на рынке. По мнению ирландского перевозчика, банкротство Air Berlin, а также финансовая помощь от властей Германии в размере 150 миллионов евро позволит Lufthansa приобрести свободную от долгов авиакомпанию и увеличить свою долю на рынке с 68% до 95%.

Аналитики считают, что данное заявление Ryanair означает, что компания окажется в числе потенциальных покупателей доли в Air Berlin.

"Я так понимаю, что Ryanair тоже проявила интерес к этому процессу. Все эти авиакомпании (называвшиеся в СМИ — ред.) будут заинтересованы в немногих оставшихся ресурсах Air Berlin. Помните, что Lufthansa имеет деловые отношения с Air Berlin относительно своего флота. Другие активы включают в основном доли в различных аэропортах Европы", — рассказал Чарлтон.

"Несколько компаний было отмечено в прессе как проявляющие интерес к частям Air Berlin. К ним относятся, в частности, Lufthansa, Condor, easyJet и Ryanair", — вспомнил Ананд Дате.

Но фаворитом станет Lufthansa

Однако подача заявки вовсе не означает, что Ryanair станет покупателем. Эксперты считают, что наибольшие шансы среди авиакомпаний есть у Lufthansa. "Я думаю, что фаворитом является Lufthansa, что может объяснить, почему Ryanair также говорит о проблемах в конкуренции", — рассказал Чарлтон. Возможность того, что Condor и EasyJet также получат доли в компании, он считает "маловероятными".

По словам Дате из Deutsche Bank, Lufthansa столкнется с "большими препятствиями" в достижении положительного результата по сделки. "Тем не менее, в отношении других авиакомпаний мы видим несколько причин, по которым они были бы исключены из списка потенциальных покупателей долей Air Berlin", — отметил он.

"На мой взгляд, наиболее вероятным исходом нынешних переговоров может стать раздел авиационных операций Air Berlin между Lufthansa, Condor и EasyJet. И Lufthansa, получит самый большой кусок. У компании Germania тоже есть шанс. Разумеется, Ryanair не будет включена в список окончательных покупателей, поскольку ее трудовые стандарты ниже, чем у остальных. Кроме того, у Ryanair нет опыта интеграции с другими компаниями", — считает Гроссбонгардт из Stangarone & Associated.

По его словам, местная компания Rudolf Wohrl, которая также может подать заявку, не считается серьезным соперником. "Она хочет приобрести Air Berlin полностью и утверждает, что спасет компанию. Но есть серьезные сомнения в том, что у нее есть примерно один миллиард евро, чтобы заплатить за приобретение и обеспечить финансирование в течение первых двух лет операций. Раньше она больше походила на рейдера: покупала авиакомпании в кризисе по очень низкой цене и продавала их два или три года спустя по высокой цене, ничего не изменив", — отметил эксперт. Lufthansa, Condor и EasyJet, по его словам, напротив, имеют необходимые возможности и финансовые ресурсы.