Эксперты: бренд Air Berlin может исчезнуть в результате распродажи компании

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Бренд немецкой авиакомпании Air Berlin может навсегда исчезнуть в результате распродажи компании, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Компания Air Berlin принимает заявки от претендентов на покупку активов в рамках процедуры банкротства до 15 сентября. О своем интересе в покупке доли уже заявляли Lufthansa, Condor и EasyJet. СМИ писали, что Lufthansa может купить 90 из 140 самолетов Air Berlin, в том числе 38 самолетов, которые уже находились в лизинге, и самолёты авиаперевозчика Niki — дочерней компании Air Berlin.
Судьба бренда неизвестна
По оценкам эксперта, за авиационный флот и маршруты Air Berlin покупатели могут заплатить 300-400 миллионов евро. "Австрийское подразделение Niki, которое не является несостоятельным, может стоить 200-300 миллионов евро", — полагает он.
"Откровенно говоря, я считают, что Air Berlin будет поглощена выигравшей авиакомпанией", — рассказал авиационный эксперт, управляющий директор в консалтинговой Aviation Advocacy Эндрю Чарлтон (Andrew Charlton). Примерную возможную стоимость сделки он отказался назвать.
Эксперт из Deutsche Bank Ананд Дате (Anand Date), напротив, считает, что шансы на сохранение компании и ее бренда еще есть. "Точная структура сделки неясна, поэтому очень сложно сказать, как будет выглядеть картина, когда "пыль осядет". Одна из потенциальных проблем заключается в том, что многие стороны выразили нежелание приобретать в целом Air Berlin. Поэтому, возможно, что именно активы Air Berlin будут проданы, а не сама компания", — предположил Дате.
Ryanair подаст заявку
В конце августа ирландский лоукостер Ryanair призвал Федеральное антимонопольное ведомство Германии (Bundeskartellamt) и Еврокомиссию заблокировать сделку по разделу активов обанкротившейся авиакомпании Air Berlin в пользу Lufthansa, так как это нарушит закон о конкуренции и создаст монополию на рынке. По мнению ирландского перевозчика, банкротство Air Berlin, а также финансовая помощь от властей Германии в размере 150 миллионов евро позволит Lufthansa приобрести свободную от долгов авиакомпанию и увеличить свою долю на рынке с 68% до 95%.
Аналитики считают, что данное заявление Ryanair означает, что компания окажется в числе потенциальных покупателей доли в Air Berlin.
"Я так понимаю, что Ryanair тоже проявила интерес к этому процессу. Все эти авиакомпании (называвшиеся в СМИ — ред.) будут заинтересованы в немногих оставшихся ресурсах Air Berlin. Помните, что Lufthansa имеет деловые отношения с Air Berlin относительно своего флота. Другие активы включают в основном доли в различных аэропортах Европы", — рассказал Чарлтон.
"Несколько компаний было отмечено в прессе как проявляющие интерес к частям Air Berlin. К ним относятся, в частности, Lufthansa, Condor, easyJet и Ryanair", — вспомнил Ананд Дате.
Но фаворитом станет Lufthansa
Однако подача заявки вовсе не означает, что Ryanair станет покупателем. Эксперты считают, что наибольшие шансы среди авиакомпаний есть у Lufthansa. "Я думаю, что фаворитом является Lufthansa, что может объяснить, почему Ryanair также говорит о проблемах в конкуренции", — рассказал Чарлтон. Возможность того, что Condor и EasyJet также получат доли в компании, он считает "маловероятными".
"На мой взгляд, наиболее вероятным исходом нынешних переговоров может стать раздел авиационных операций Air Berlin между Lufthansa, Condor и EasyJet. И Lufthansa, получит самый большой кусок. У компании Germania тоже есть шанс. Разумеется, Ryanair не будет включена в список окончательных покупателей, поскольку ее трудовые стандарты ниже, чем у остальных. Кроме того, у Ryanair нет опыта интеграции с другими компаниями", — считает Гроссбонгардт из Stangarone & Associated.