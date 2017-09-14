Исходящие от Ирана угрозы надо рассматривать в комплексе, считает Тиллерсон

ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак. Исходящие от Ирана угрозы надо рассматривать в комплексе, а не только в контексте ядерного соглашения, и соответствующим образом разрабатывать политику в отношении этой страны, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время совместной пресс-конференции с главой британского МИД Борисом Джонсоном.
"Иран угрожает безопасности в регионе и безопасности США тоже… Исходящие от Ирана угрозы следует рассматривать в совокупности, не только в контексте ядерного соглашения", — сказал Тиллерсон.
"Мы продолжаем изучать ситуацию вокруг Ирана и продумывать нашу политику", — отметил Тиллерсон.
Ранее президент США Дональд Трамп выражал сомнения в том, что Иран соблюдает соглашения с мировым сообществом по ядерной программе. Трамп допускал выход США из соглашения. При этом Тиллерсон на посту госсекретаря уже дважды сертифицировал соблюдение Ираном условий соглашения — следующий пересмотр состоится этой осенью.
При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и в связи с подозрениями в том, что Тегеран спонсирует терроризм.