Госсоветник Мьянмы не едет в ООН: Аун Сан Су Чжи сейчас нужнее дома

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив

БАНГКОК, 14 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Государственный советник и фактический лидер Мьянмы, Нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи не едет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк из-за необходимости заниматься неотложными вопросами внутренней политики и обеспечения безопасности, а также из-за состояния здоровья президента страны У Тхин Чжо, заявил в четверг в интервью газете Myanmar Times генеральный директор офиса Государственного советника Мьянмы У Зо Тхаи.

Аун Сан Су Чжи сейчас нужнее дома

"Государственный советник отменила поездку (в Нью-Йорк на ГА ООН) из-за необходимости заниматься неотложными вопросами внутренней стабильности и расстановкой приоритетов в обеспечении безопасности страны, а также из-за состояния здоровья президента У Тхин Чжо", — сказал У Зо Тхаи, слова которого цитирует Myanmar Times.

В среду было объявлено, что Аун Сан Су Чжи не поедет на сессию ГА ООН. Вместо нее с трибуны Генеральной Ассамблеи выступит вице-президент Мьянмы Генри Ван Тхи Ю (в другом чтении – Ван Тхио).

Операция ВС Мьянмы: борьба с терроризмом или этнические чистки?

По мнению некоторых региональных экспертов, Генри Ван Тхи Ю, как вице-президент, принадлежащий к одному из этнических меньшинств Мьянмы, и к тому же не буддист, а христианин-протестант по вероисповеданию, как нельзя лучше подходит для представления интересов Мьянмы на генеральной Ассамблее ООН в момент, когда гуманитарный кризис мусульман-рохинджа, возникший в мьянманском штате Ракхайн является одной из главных тем мировых СМИ и наверняка станет основной темой Генассамблеи наряду с северокорейской ядерной программой и другими острыми вопросами сегодняшнего дня.

В результате проводимой в штате Ракхайн операции вооруженных сил Мьянмы против исламских боевиков из народности рохинджа, 25 августа совершивших синхронизированное нападение на пограничные посты и расположения мьянманских воинских частей, по последним данным ЮНИСЕФ до 400 тысяч рохинджа (или рохинья, этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн) покинули свои дома и перешли границу в Бангладеш в поисках убежища.

© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Люди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш © REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Люди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш

Международные правозащитники обвиняют власти Мьянмы в проведении этнических чисток а штате Ракхайн. Некоторые критики мьянманских властей называют их действия в Ракхайне геноцидом рохинджа.

Рохинджа: большинство в Ракхайне, меньшинство в стране

По официальным данным, которые привел в своем заявлении по проблеме рохинджа в среду генеральный директор офиса Государственного советника Мьянмы У Зо Тхаи, жители 176 из 417 мусульманских деревень в штате Ракхайн покинули свои дома. По его словам, на территории штата в своих деревнях остались "те мусульмане, которые не разделяют идеологию террористов". "Бенгальскими террористами" власти Мьянмы называют боевиков из "Араканской армии спасения рохинджа", атакующих пограничные посты и воинские части.

Рохинджа, которых на территории Мьянмы проживает больше миллиона, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако лишь немногие из них имеют мьянманское гражданство. Большая часть рохинджа, живущих в Ракхайне, имеют статус нелегальных мигрантов. Их предки были переселены в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX – начале XX века, когда Индия и Бирма (ныне Мьянма) составляли единую британскую колонию. Они делят территорию штата с представителями народностей, родственных титульной народности Мьянмы, бирманцам, и исповедующим буддизм, который является религией подавляющего большинства населения страны.

© REUTERS / Soe Zeya Женщины и дети из этнической группы рохинья Мьянме, вынужденные бежать от насилия в их деревнях. 30 августа 2017 © REUTERS / Soe Zeya Женщины и дети из этнической группы рохинья Мьянме, вынужденные бежать от насилия в их деревнях. 30 августа 2017

Конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами существует в Ракхайне десятки лет, однако этот конфликт обострился и перешел в стадию прямых этно-религиозных столкновений только в 2011 — 2012 годах, с переходом власти в стране к демократически избранному гражданскому правительству и началом демократических реформ после полувека военного правления.

Антимусульманские настроения, направленные не только против рохинджа, но и всех остальных мусульман, живущих в стране, широко распространены в Мьянме, в том числе и среди электората Национальной лиги за демократию, партии, основателем и лидером которой является Аун Сан Су Чжи.

Именно это, по мнению экспертов, стало причиной долгого молчания по вопросу рохинджа мьянманского лидера, которая известна во всем мире, как "икона демократии". Международные правозащитники уже подняли вопрос об отзыве присужденной Аун Сан Су Чжи премии Сахарова. Некоторые лауреаты Нобелевской премии мира, которую также получила Аун Сан Су Чжи за свою многолетнюю борьбу с авторитарными военными правительствами, критикуют мьянманского лидера за "молчаливую поддержку" действий вооруженных сил Мьянмы в штате Ракхайн.

В среду в столице Мьянмы Нейпьидо было объявлено, что 19 сентября Аун Сан Су Чжи сделает заявление по проблеме рохинджа.