Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко после прибытия первой партии угля из США заявил, что страна продемонстрировала свою энергетическую независимость от России. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

"Газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", — заявил Порошенко, добавив, что в настоящий момент аналогичная ситуация происходит и с углем.

На этой неделе американский сухогруз Ocean Ambitious доставил в одесский порт "Южный" 62 тысячи тонн угля из США. Цена первой партии составит 113 долларов за тонну. В будущем она будет меняться от поставки к поставке. При этом, как заявлял глава украинского Минэнерго Игорь Насалик, российский уголь стоит около 80 долларов за тонну. По оценкам экспертов, американский уголь в два раза дороже того, который можно купить в Донбассе.

По мнению Порошенко, после прибытия первого американского корабля с углем на Украину "никто не вправе шантажировать" его страну. Украинский лидер заявил, что, если в прошлом году Киев "учился" жить без российского газа, то теперь все увидели, что он действительно может прожить без него.

Пакет с углем из первой партии, доставленной из США на Украину, Порошенко получил из рук гендиректора американской компании Xcoal Эрни Трешера.

Впервые на Украине заговорили о поставках угля из-за рубежа в конце марта. Тогда премьер-министр страны Владимир Гройсман заявил, что Киев добивается энергетической независимости от России и изучает возможность закупок у США, Австралии и Южной Африки. В апреле украинское Минэнерго официально попросило Госдеп США о поставках угля, а в конце июня президент Петр Порошенко заявил, что Украина закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании.

Многие эксперты уверены, что при решении экспортировать уголь из США Киев руководствовался политическими мотивами, а не экономическими, а с закупкой угля у Вашингтона складывается ситуация, схожая с реверсом российского газа из Европы, когда Киев закупает у европейцев тот же газ из России, но дороже.