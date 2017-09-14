США останутся партнером Британии после Brexit, заявил Тиллерсон

ЛОНДОН, 14 сен – РИА Новости, Мария Табак. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заверил министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, что США останутся надежным партнером Соединенного Королевства как в процессе Brexit, так и по его окончании.

"Сейчас в связи с Brexit Великобритания сталкивается с беспрецедентными трудностями… Но мы останемся надежным партнером Великобритании и по мере того, как происходит Brexit, и впредь", — сказал Тиллерсон на совместной с Джонсоном пресс-конференции в Лондоне.

Великобритания должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.