Джонсон: Китай является важным партнером Запада в решении проблемы КНДР

ЛОНДОН, 14 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Китай является важным партнером Запада в урегулировании северокорейской проблемы, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.

"В понедельник Совет Безопасности ООН проголосовал за введение новых жестких санкций против КНДР. Сегодня мы обсудили способы наиболее эффективного их применения… Китай является нашим важным партнером в деле урегулирования и в деле разоружения КНДР", — сказал Джонсон на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Лондоне.

Совбез ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Соответствующая резолюция 2375 была принята единогласно в минувший понедельник вечером по времени Нью-Йорка (в ночь на вторник мск).

Согласно документу, будут введены ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Определяется также лимит на поставки КНДР сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. КНДР также не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.