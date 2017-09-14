Посольство США прокомментировало закрытие парковок у дипмиссий в России

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Посольство США в РФ переадресовало вопрос о судьбе парковок у дипмиссий в Москве и Санкт-Петербурге российским официальным лицам.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщила, что американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий.
"Что касается действий российской стороны, то за комментарием стоит обратиться к российским официальным лицам", — заявила РИА Новости глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о возможной ликвидации парковок у дипмиссий.
США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету.