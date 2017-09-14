Посольство США прокомментировало закрытие парковок у дипмиссий в России

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Посольство США в РФ переадресовало вопрос о судьбе парковок у дипмиссий в Москве и Санкт-Петербурге российским официальным лицам.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщила, что американские дипмиссии в Москве и других городах могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий.

"Что касается действий российской стороны, то за комментарием стоит обратиться к российским официальным лицам", — заявила РИА Новости глава пресс-службы дипмиссии Мария Олсон в ответ на просьбу прокомментировать информацию СМИ о возможной ликвидации парковок у дипмиссий.

Ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей. Представитель администрации Владивостока сообщил РИА Новости, что бетонные блоки перед зданием генконсульства США на Пушкинской улице во Владивостоке были убраны.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.

США 31 августа объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в РФ к полному паритету.