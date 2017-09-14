Источник: Макрон встретится с Трампом, Эрдоганом и Роухани на полях ГА ООН

ПАРИЖ, 14 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на полях генеральной ассамблеи ООН намерен провести двусторонние встречи с президентом США Дональдом Трампом, президентом Турции Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани, а также генсеком ООН Антониу Гутеррешем, сообщил журналистам источник в Елисейском дворце.

По словам представителя администрации главы государства, Макрон вылетает в США в понедельник. Вскоре после прибытия в Нью-Йорк он проведет встречу с Трампом, чтобы обсудить основные темы повестки дня: ситуацию с Северной Кореей, отношения с Ираном, вопросы борьбы с изменением климата и двусторонние отношения. Вечером того же дня состоится ужин президента Франции с генеральным секретарем ООН.

Источник отметил, что основными темами на ГА ООН станут вопросы безопасности и урегулирование международных кризисов, в том числе ситуация в Северной Корее, Сирии, Ливии, борьба с изменением климата и проблемы образования.