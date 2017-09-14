Венгрия предложила президенту Украины наложить вето на закон об образовании

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Венгрия предлагает президенту Украины Петру Порошенко наложить вето на новый закон об образовании, сообщил в четверг венгерский посол на Украине Эрно Кешкень.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. В Москве также считают, что принятый Верховной радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ.



"Венгерская сторона предлагает президенту Украины не подписывать закон в этой форме, а вернуть на доработку Верховной раде… Этим решением украинский законодательный орган в целом игнорирует базовые права на пользование родным языком, включая обучение на родном языке около 150 тысяч граждан, которые считают себя принадлежащими к венгерской национальности и их сообществу. Он лишает коренное сообщество Закарпатья и ее членов такого права, которым они в качестве меньшинства пользуются уже около века, независимо от государственной принадлежности этой территории", — написал посол в Facebook

В соответствии с принятым Радой новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.