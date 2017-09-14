Трамп обещает вернуть в экономику США "триллионы долларов"

Плакат с лозунгом Дональда Трампа Сделаем Америку снова великой. Архивное фото

Плакат с лозунгом Дональда Трампа Сделаем Америку снова великой. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал вернуть "триллионы-триллионы" долларов в экономику США с помощью налоговой реформы. Об этом глава Белого дома заявил в четверг журналистам по прибытии во Флориду.

"За рубежом триллионы-триллионы долларов американских компаний, которые не могут вернуться туда исключительно из-за высоких налогов", — сказал Трамп, уточнив, что эту проблему решит предложенная его кабинетом налоговая реформа.

Президент добавил, что заботится, в первую очередь, о простых людях, а не о богачах.

Трамп прибыл во Флориду, чтобы оценить последствия урагана "Ирма", обрушившегося на штат в минувшие выходные.