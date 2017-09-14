Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле. Архивное фото

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов Масуда Барзани в поддержку независимости на предстоящем референдуме в Арбиле. Архивное фото

КАИР, 14 сен — РИА Новости. Западные страны предложили лидеру иракских курдов Масуду Барзани перенести проведение референдума о независимости Курдистана, об этом сам курдский лидер заявил на встрече со своими сторонниками, сообщает курдский новостной портал Dwarozh.

"Представители великих держав во время встречи попросили перенести референдум, отмечая, что время для проведения голосования сейчас неподходящее", — приводит издание слова Барзани на митинге в поддержку проведения референдума.

Лидер иракских курдов, пересказывая свой разговор с иностранными гостями, отметил, что заявил им в свою очередь, что Курдистан готов отложить проведение референдума, если поступит альтернативное ему предложение, удовлетворяющее курдский народ.

Барзани также сказал, что диалог с "великими державами" в предстоящие дни будет продолжен.

Речь Барзани последовала за сообщениями СМИ о том, что курдский лидер получил альтернативное проведению референдума о независимости предложение на встрече с представителями США, Франции, Германии и спецпосланником ООН.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон просил власти автономного региона перенести референдум о независимости.

Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.