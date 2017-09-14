КАИР, 14 сен — РИА Новости. Западные страны предложили лидеру иракских курдов Масуду Барзани перенести проведение референдума о независимости Курдистана, об этом сам курдский лидер заявил на встрече со своими сторонниками, сообщает курдский новостной портал Dwarozh.
Лидер иракских курдов, пересказывая свой разговор с иностранными гостями, отметил, что заявил им в свою очередь, что Курдистан готов отложить проведение референдума, если поступит альтернативное ему предложение, удовлетворяющее курдский народ.
Барзани также сказал, что диалог с "великими державами" в предстоящие дни будет продолжен.
Речь Барзани последовала за сообщениями СМИ о том, что курдский лидер получил альтернативное проведению референдума о независимости предложение на встрече с представителями США, Франции, Германии и спецпосланником ООН.
Власти автономного Иракского Курдистана в одностороннем порядке назначили референдум об отделении от Ирака на 25 сентября, проигнорировав мнение центральных властей. В Багдаде считают референдум незаконным. Против проведения референдума проголосовал и иракский парламент.