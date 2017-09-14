США хотят обратиться в МИД по вопросу парковок около генконсульств в России

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Парковки для персонала консульств США в России были убраны, сообщил РИА Новости представитель госдепа.
"Мы можем подтвердить, что парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны. Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России", — сообщил собеседник агентства.
Ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.
Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. В ответ на это США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в России к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда американских дипломатов в страну. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в России, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.