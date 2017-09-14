США хотят обратиться в МИД по вопросу парковок около генконсульств в России

ВАШИНГТОН, 14 сен — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Парковки для персонала консульств США в России были убраны, сообщил РИА Новости представитель госдепа.

"Мы можем подтвердить, что парковочные места, ранее предназначенные для персонала консульств США, были недавно убраны. Мы планируем поднять этот вопрос в МИД России", — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Екатеринбурге по инициативе ГИБДД убрали дорожные знаки, позволяющие американским и британским дипломатам оставлять автомобили на обочине проезжей части. В Санкт-Петербурге на месте нелегальной парковки у здания генконсульства США появилась дорожная разметка, обозначающая пешеходный переход и возможность разворота для автомобилей.

Представитель администрации Владивостока также сообщил РИА Новости, что бетонные блоки перед зданием генконсульства США на Пушкинской улице во Владивостоке были убраны.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в российской дипмиссии в Соединенных Штатах. В ответ на это США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах, согласно которым со 2 сентября закрыты генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва приведет условия работы дипмиссий России в США и США в России к полному паритету. По данным газеты "Коммерсант", которая ссылается на источники в МИД, американские дипмиссии в Москве и других городах, в частности, могут быть лишены специальных парковочных мест по периметру зданий. Речь может также идти об ограничении числа пунктов въезда американских дипломатов в страну. Кроме того, рассматривается возможность уменьшения числа американских дипломатов в России, которым позволено свободно выезжать за пределы определенной зоны вокруг дипломатических представительств.