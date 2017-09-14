Каталонские власти отказались отчитываться о своих расходах перед Мадридом

МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Каталонское правительство сообщило, что не будет отчитываться о своих еженедельных расходах перед испанскими властями, соответствующее письмо заместитель председателя Женералитета Ориол Жункерас направил в министерство финансов Испании, конкретно – его главе Кристобалю Монторо.
Правительство Испании ранее потребовало от властей Каталонии еженедельно отчитываться об их расходах с целью не допустить, чтобы государственные средства шли на так называемый "референдум о независимости". В пятницу на заседании испанский кабинет министров обещает принять "дополнительные меры" в ответ на отказ каталонских властей. В четверг действия, направленные на недопущение проведения голосования 1 октября, продолжила предпринимать прокуратура. На этот раз она представила в Высший суд Каталонии иск против главы Ассоциации муниципалитетов за независимость и президента Каталонской ассоциации муниципалитетов. Их обвиняют в "распространении и продвижении референдума о самоопределении", несмотря на то, что они "знают, что он приостановлен Конституционным судом". Среди прочего прокуратура просит суд дать распоряжение заблокировать веб-страницы организаций.
Почта Испании издала распоряжение не распространять никакие письма или иные документы, связанные с референдумом. Соответствующее распоряжение Почта направила во все свои отделения, расположенные в Каталонии, напомнив об "обязанности выполнять закон". "Напоминаем, что нельзя сотрудничать административным образом", — говорится в послании. Женералитет в ответ заявил, что найдет "альтернативные варианты" распространения этой документации. 55 тысяч человек, которые должны обеспечивать работу 6300 избирательных комиссий, должны получить информацию, документы, в том числе инструкции, по почте.
Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.