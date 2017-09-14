Каталонские власти отказались отчитываться о своих расходах перед Мадридом

МАДРИД, 14 сен – РИА Новости. Каталонское правительство сообщило, что не будет отчитываться о своих еженедельных расходах перед испанскими властями, соответствующее письмо заместитель председателя Женералитета Ориол Жункерас направил в министерство финансов Испании, конкретно – его главе Кристобалю Монторо.

В письме, в частности, говорится, что "не будет передана никакая информация до тех пор, пока не будет проведен референдум 1 октября". "Речь идет о политическом контроле, который не имеет ничего общего с целью обеспечения стабильности бюджета", — говорится в послании.

Правительство Испании ранее потребовало от властей Каталонии еженедельно отчитываться об их расходах с целью не допустить, чтобы государственные средства шли на так называемый "референдум о независимости". В пятницу на заседании испанский кабинет министров обещает принять "дополнительные меры" в ответ на отказ каталонских властей. В четверг действия, направленные на недопущение проведения голосования 1 октября, продолжила предпринимать прокуратура. На этот раз она представила в Высший суд Каталонии иск против главы Ассоциации муниципалитетов за независимость и президента Каталонской ассоциации муниципалитетов. Их обвиняют в "распространении и продвижении референдума о самоопределении", несмотря на то, что они "знают, что он приостановлен Конституционным судом". Среди прочего прокуратура просит суд дать распоряжение заблокировать веб-страницы организаций.

Почта Испании издала распоряжение не распространять никакие письма или иные документы, связанные с референдумом. Соответствующее распоряжение Почта направила во все свои отделения, расположенные в Каталонии, напомнив об "обязанности выполнять закон". "Напоминаем, что нельзя сотрудничать административным образом", — говорится в послании. Женералитет в ответ заявил, что найдет "альтернативные варианты" распространения этой документации. 55 тысяч человек, которые должны обеспечивать работу 6300 избирательных комиссий, должны получить информацию, документы, в том числе инструкции, по почте.

Вечером в четверг на бывшей арене для боя быков в Таррагоне — Tarraco Arena — должно начаться мероприятие по поводу официального старта так называемой "предвыборной кампании" накануне "референдума 1 октября". Его собираются посетить глава Женералитета Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, глава организации Каталонская национальная ассамблея Жорди Санчес, председатель организации Omnium Cultural Жорди Куишар, глава Ассоциации муниципалитетов за независимость Неус Льоверас и Массана (Neus Lloveras i Massana). Представительство правительства Испании в Каталонии уведомило собственника Tarraco Arena, что проведение этого мероприятия незаконно и может повлечь за собой судебные последствия.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября так называемый "референдум о независимости", который не признает испанское правительство. Конституционный суд Испании приостановил действие всех документов по поводу голосования, принятых на прошлой неделе Женералитатом и каталонским парламентом. Таким образом, все дальнейшие действия каталонских властей по подготовке референдума незаконны.