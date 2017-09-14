Совет ЕС подтвердил продление санкций против россиян и украинцев

БРЮССЕЛЬ, 14 сен — РИА Новости, Владимир Добровольский. Совет ЕС официально подтвердил продление до 15 марта 2018 года индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, говорится в заявлении Совета ЕС.

"Совет 14 сентября 2017 года продлил действие ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими и угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2018 года. Эти меры представляют собой заморозку активов и запрет на въезд", — сообщается в коммюнике.

Как говорится в документе, "оценка ситуации не позволяет изменять санкционный режим".

"Список был пересмотрен, Совет исключил из него лиц, которых нет в живых. В связи со слиянием трех юридических лиц, эти юридические лица были исключены из списка и юридическое лицо, которое было образовано при их слиянии, было добавлено для сохранения санкций на существующем уровне", — сообщил Совет ЕС.

Теперь в санкционном списке значатся 149 человек и 38 юридических лиц.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале Евросоюза 15 сентября 2017 года.