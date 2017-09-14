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В мире

"Доверие к НАТО подорвано": в Турции объяснили закупку С-400 у России

17:4514.09.2017
(обновлено: 17:46 14.09.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф. Архивное фото.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Комиссии по вопросам обороны парламента Турции Мурат Байбатур в интервью Sputnik Турция прокомментировал турецко-российское соглашение о поставках систем ПВО С-400 и реакцию на него западных стран.

Большой спрос на ПВО: Россия получила около десяти заявок на поставку С-400
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400

"Турция — независимое государство, которое самостоятельно, основываясь на своих национальных интересах, принимает решения касательно того, какие системы вооружения и из каких стран закупать и интегрировать в свою оборонную отрасль", — подчеркнул он.

Негативная реакция США и европейских стран на приобретение систем ПВО у России не стала для турецкого руководства неожиданностью, заявил Байбатур. При этом он отметил, что эта реакция нелогична, так как сами западные страны не продают Турции, которая входит в НАТО, системы ПВО, находящиеся у них на вооружении.

"Россия сумела создать одну из наиболее развитых и надежных систем ПВО в мире. Турция же покупает её за определённую плату, в этой ситуации нет ничего, что могло бы вызывать беспокойство. Если же кто-то обеспокоен этим процессом, то пусть предоставит Турции систему Patriot или другие ракетные комплексы", — приводит Sputnik слова Байбатура.

Зенитный ракетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Эрдоган заявил, что Турция внесла залог за российские С-400

Байбатур также прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля о намерении Берлина прекратить продажу оружия Анкаре. По его словам, причина закупки С-400 у России — необходимость обеспечить безопасность Турции в связи с угрозами территориальной целостности страны. Страны НАТО не оказывают Анкаре помощи в решении этой проблемы, а также в борьбе с терроризмом, отметил он.

Заявление Пентагона о намерении США "ускорить процесс поставок Турции систем ПВО, отвечающих стандартам НАТО" Байбатур назвал "весьма примечательным". Он напомнил, что о намерении Турции закупить российские С-400 было хорошо известно, однако на Западе, по всей видимости, не верили в реальность подобной сделки. В результате подобные предложения от западных стран стали поступать лишь после заключения соглашения с Россией.

Он отметил, что приобретение С-400 у России никак не мешает Турции закупать аналогичные вооружения и на Западе. "Турция уже неоднократно была обманута своими союзниками по НАТО, ввиду чего теперь её доверие серьёзно подорвано. Если США, страны Запада и НАТО искренни в своих намерениях относительно поставок систем ПВО, то мы должны увидеть с их стороны конкретные действия в этом направлении", — заключил Байбатур.

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© Ruptly
Мы сами хозяева в своем доме – Эрдоган ответил на критику со стороны США

Во вторник стало известно, что Москва и Анкара подписали соглашение о продаже российских систем ПВО С-400 в Турцию. В Пентагоне выразили беспокойство по поводу покупки Турцией российских вооружений. Президент страны Тайип Эрдоган подверг реакцию США критике, заявив, что Анкара будет самостоятельно определять свою политику.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"

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