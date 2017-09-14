"Доверие к НАТО подорвано": в Турции объяснили закупку С-400 у России

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь Комиссии по вопросам обороны парламента Турции Мурат Байбатур в интервью Sputnik Турция прокомментировал турецко-российское соглашение о поставках систем ПВО С-400 и реакцию на него западных стран.

"Турция — независимое государство, которое самостоятельно, основываясь на своих национальных интересах, принимает решения касательно того, какие системы вооружения и из каких стран закупать и интегрировать в свою оборонную отрасль", — подчеркнул он.

Негативная реакция США и европейских стран на приобретение систем ПВО у России не стала для турецкого руководства неожиданностью, заявил Байбатур. При этом он отметил, что эта реакция нелогична, так как сами западные страны не продают Турции, которая входит в НАТО, системы ПВО, находящиеся у них на вооружении.

"Россия сумела создать одну из наиболее развитых и надежных систем ПВО в мире. Турция же покупает её за определённую плату, в этой ситуации нет ничего, что могло бы вызывать беспокойство. Если же кто-то обеспокоен этим процессом, то пусть предоставит Турции систему Patriot или другие ракетные комплексы", — приводит Sputnik слова Байбатура.

Байбатур также прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля о намерении Берлина прекратить продажу оружия Анкаре. По его словам, причина закупки С-400 у России — необходимость обеспечить безопасность Турции в связи с угрозами территориальной целостности страны. Страны НАТО не оказывают Анкаре помощи в решении этой проблемы, а также в борьбе с терроризмом, отметил он.

Заявление Пентагона о намерении США "ускорить процесс поставок Турции систем ПВО, отвечающих стандартам НАТО" Байбатур назвал "весьма примечательным". Он напомнил, что о намерении Турции закупить российские С-400 было хорошо известно, однако на Западе, по всей видимости, не верили в реальность подобной сделки. В результате подобные предложения от западных стран стали поступать лишь после заключения соглашения с Россией.

Он отметил, что приобретение С-400 у России никак не мешает Турции закупать аналогичные вооружения и на Западе. "Турция уже неоднократно была обманута своими союзниками по НАТО, ввиду чего теперь её доверие серьёзно подорвано. Если США, страны Запада и НАТО искренни в своих намерениях относительно поставок систем ПВО, то мы должны увидеть с их стороны конкретные действия в этом направлении", — заключил Байбатур.

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Во вторник стало известно, что Москва и Анкара подписали соглашение о продаже российских систем ПВО С-400 в Турцию. В Пентагоне выразили беспокойство по поводу покупки Турцией российских вооружений. Президент страны Тайип Эрдоган подверг реакцию США критике, заявив, что Анкара будет самостоятельно определять свою политику.