На Украине испытали разведывательный беспилотник "Сокол"

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Испытания беспилотника ударного действия прошли на полигоне Гончаровское в Черниговской области Украины, сообщил в четверг секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"Разведывательно-ударный комплекс "Сокол", который мы сегодня опробовали, состоит из одной разведывательной и трех ударных боевых машин, поэтому он способен находить и точно поражать цели, используя, в зависимости от задач, боеприпасы фугасного, осколочно-фугасного и термобарического действия" — цитирует Турчинова пресс-служба СНБО.

Он добавил, что испытания проходили в чрезвычайно сложных метеоусловиях. "Порывы ветра были 14-17 метров в секунду", — отметил Турчинов.

Также он заявил, что этот беспилотник — "продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" с польскими партнерами". После совещания с производственниками и военными секретарь СНБО сообщил, что в ближайшее время будут представлены новые модели ударных БПЛА "значительно большей дальности применения и с мощными боевыми характеристиками".

Финансирование сектора обороны и безопасности в госбюджете Украины на 2017 год составляет 136 миллиардов гривен (5,1 миллиарда долларов) или 5% ВВП. Проект госбюджета на 2018 год предусматривает расходы на безопасность и оборону в размере 163 миллиардов гривен (6,269 миллиарда долларов). Турчинов ранее заявлял, что "приоритетным направлением бюджетного финансирования определены создание новых видов вооружения и военной техники, в частности, производство современного высокоточного ракетного и артиллерийского вооружения, бронетанковой техники, боеприпасов и высокоточных средств поражения".