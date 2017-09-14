Никифоров считает отказ от "Касперского" в США несправедливой конкуренцией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что запрет использования продуктов "Лаборатории Касперского" в госорганах США — это проявление несправедливой конкуренции на рынке по отношению к российской компании.

"Мне кажется, она (ситуация — ред.) надуманная. Я соглашусь с Марией Захаровой (представитель МИД РФ — ред.), я считаю, что это больше из области несправедливой рыночной конкуренции, чем из области реальных проблем. Ни одна компания этим (разведкой — ред.) не занимается", — сказал министр журналистам.

"Это точно недружественное проявление, причем весьма, там где работает рыночная конкуренция, это очень негативный знак", — добавил он.

Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок прекратить использование программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. При этом МВБ заявило об обеспокоенности якобы имеющимися связями некоторых представителей "Лаборатории Касперского" с российской разведкой.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Компания заявила, что обвинения властей США в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных, и выразила уверенность, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.