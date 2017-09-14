Никифоров считает отказ от "Касперского" в США несправедливой конкуренцией

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров считает, что запрет использования продуктов "Лаборатории Касперского" в госорганах США — это проявление несправедливой конкуренции на рынке по отношению к российской компании.
"Мне кажется, она (ситуация — ред.) надуманная. Я соглашусь с Марией Захаровой (представитель МИД РФ — ред.), я считаю, что это больше из области несправедливой рыночной конкуренции, чем из области реальных проблем. Ни одна компания этим (разведкой — ред.) не занимается", — сказал министр журналистам.
"Это точно недружественное проявление, причем весьма, там где работает рыночная конкуренция, это очень негативный знак", — добавил он.
В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Компания заявила, что обвинения властей США в ее адрес основаны на ложных и некорректных данных, и выразила уверенность, что расследование подтвердит необоснованность заявленных обвинений.