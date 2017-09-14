Генсек: ОБСЕ готова к консультациям о размещении миротворцев ООН в Донбассе

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. ОБСЕ готова к проведению консультаций по поводу возможного размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщил генеральный секретарь организации Томас Гремингер в четверг на брифинге в Киеве.

Он отметил, что ОБСЕ следит за разговорами, которые идут по поводу размещения миротворческой миссии. По его словам, накануне эта тема обсуждалась в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

"Очевидно, что такая миссия должна быть согласована Совбезом ООН. Сейчас, если посмотреть на разные предложения, которые были внесены, можно сделать вывод, что четкого понимания еще нет и процесс принятия такого решения не будет простым. ОБСЕ готова к проведению консультаций и готова предложить свои знания и экспертные навыки, у нас есть три года опыта деятельности в этом районе", — сказал Гремингер.

По его словам, если решение о введении миссии все же будет принято, то функции Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и миротворцев будут разграничены. "Очевидно, что, если решение будет принято, то будет четкое разграничение между миротворческой миссией ООН и работой ОБСЕ, в частности, миссии ОБСЕ для того, чтобы можно было достичь позитивного влияния на обстоятельства и события на месте. Хотел бы подчеркнуть, что единый путь — это полное выполнение минских договоренностей", — добавил Гремингер.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.

Однако, по мнению Киева, миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.