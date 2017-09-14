Мьянма отвергла предложение Бангладеш о зоне безопасности на границе

БАНГКОК, 14 сен – РИА Новости. Правительство Мьянмы отвергло предложение властей Бангладеш о создании зоны безопасности на мьянманской территории вдоль границы между двумя странами для обеспечения безопасности беженцев из народности рохинджа (рохинья), сообщает в четверг интернет-версия газеты Myanmar Times со ссылкой на офис Государственного советника и фактического лидера Мьянмы До Аун Сан Су Чжи.
"Правительство отвергает план создания зоны безопасности. Если такая зона будет создана, она попадет под контроль международных деятелей", — заявил газете генеральный директор офиса Государственного советника У Зо Тхаи.
По информации издания, правительство Бангладеш передало правительству Мьянмы предложение о создании зоны безопасности в приграничных районах мьянманской территории через Международный Красный Крест.
Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали в штате операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья). К настоящему моменту по данным международных СМИ на территории Бангладеш находятся до 400 тысяч беженцев-рохинджа, перешедших границу в поисках убежища из зоны проведения операции.