Число жертв двойного теракта на юге Ирака возросло до 50 человек

БАГДАД, 14 сен — РИА Новости. Число жертв двойного теракта на юге Ирака в провинции Ди-Кар возросло до 50 человек, пострадали еще 87, сообщил журналистам глава местной медслужбы Джасем аль-Халиди.

"Число жертв теракта на юге Ирака возросло до 50 убитых и 87 раненых", — сообщил аль-Халиди.

Ранее сообщалось о шести погибших и 20 раненых. Террористы в районе к западу от города Насирия атаковали кафе и подорвали машину со взрывчаткой близ КПП между провинциями Ди-Кар и Мутанна. Отмечалось, что среди погибших и раненых есть граждане Ирана.

Как сообщил арабский телеканал Sky News Arabia, ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.