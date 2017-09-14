Глава МИД Польши рассчитывает, что Меркель останется канцлером Германии

ВАРШАВА, 14 сен – РИА Новости. Варшава рассчитывает, что канцлером Германии останется Ангела Меркель, заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью агентству РАР.

Выборы в бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство и назначен канцлер, пройдут в Германии 24 сентября.

"Мы ожидаем, что после выборов в Германии мы дальше будем иметь дело с правительством прагматичным и разумным, ориентированным на результат — скорее всего, с Ангелой Меркель", — сказал Ващиковский.

Он уточнил, что двум странам предстоит выяснить, в частности, такие вопросы, как "статус поляков, проживающих в Германии". Предметом диалога также, по словам министра, должны стать "вопросы повестки дня ЕС, касающиеся международной безопасности, энергетической безопасности и политики в области климата".

Он добавил, правительства Польши и Германии также будут говорить о том, как противостоять "внешним вызовам и угрозам как военного, так и невоенного характера, идущих, например, с юга".