ГП Украины подала в суд ходатайство об аресте экс-главы Минюста Лавриновича

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости. Генпрокуратура Украины обратилась в суд с ходатайством об аресте экс-главы Минюста Украины Александра Лавриновича в рамках уголовного дела "о конституционном перевороте", сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры.

Накануне Лавринович заявил, что Генпрокуратура намерена внести на рассмотрение Печерского районного суда Киева ходатайство о его аресте.

"Подозреваемому вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, которое 14 сентября направлено для рассмотрения по существу в Печерский районный суд Киева. Рассмотрение ходатайства назначено на 17.00 (совпадает с мск) 14 сентября в помещении Печерского районного суда", — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

На прошлой неделе Лавриновича в Генпрокуратуре официально уведомили, что он является подозреваемым в уголовном деле "о конституционном перевороте 2010 года", когда Конституционный суд Украины вернул президентско-парламентскую форму правления, расширив полномочия главы государства. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что статус подозреваемого в этом деле также имеет экс-президент страны Виктор Янукович. По версии генпрокурора, Лавринович и Янукович совместно с другими лицами осуществили "захват государственной власти", незаконно изменив конституцию.

В середине 2010 года 252 депутата (фракция Партии регионов и их союзники в парламенте) направили в Конституционный суд Украины запрос с требованием отмены конституционной реформы 2004 года. Таким образом они хотели вернуть президентско-парламентскую форму правления, что расширило бы полномочия Януковича.

В сентябре 2010 года Конституционный суд поддержал инициативу Партии регионов и вернул конституцию в редакции 1996 года. Это произошло вопреки закону, так как, по конституции Украины, изменения в ее тексте могут быть приняты только Радой, то есть требуется провести голосование на двух сессиях с соблюдением всех процедур (в частности, согласно редакциям Основного закона и 1996, и 2004 годов, требуется, чтобы за изменения конституции проголосовало "конституционное большинство" в 300 голосов). В 2014 году Верховная рада отменила это решение, вернув действие конституции 2004 года.