МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Торговый представитель России в Нидерландах Александр Черевко эвакуирован спецбортом МЧС из Амстердама в тяжелом состоянии, его лечение продолжится в России, сообщил РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин.

Российский дипломат сообщил, что торгпред попал в больницу еще в начале этого года. "Дней 10 назад его состояние ухудшилось. Его перевели в палату интенсивной терапии. Вчера голландские врачи посчитали бесперспективной борьбу за его жизнь и приняли решение отключить его от систем жизнеобеспечения", — рассказал Шульгин.

Представители России, по словам посла, с подобным развитием ситуации не согласились и обратились в МИД Нидерландов с просьбой помочь организовать эвакуацию Черевко для последующего лечения в России. Шульгин подчеркнул, что голландская сторона проявила в этом вопросе "отзывчивость", и в четверг в 14.45 по местному времени "спецборт МЧС вместе с пациентом вылетел из Амстердама".

"Врачи уверены, что больной в состоянии перенести перелет. Я считаю, что шансы на его выздоровление есть", — сказал посол.

Он также добавил, что торгпредство РФ в Нидерландах работает в штатном режиме.